La tempête Carmen est passée sur le Poitou. Moins de dégâts que prévus, mais tout de même : 2 000 foyers privés d'électricité et des vents qui sont montés jusqu'à 120km/h dans le sud-Vienne. Une tornade de faible intensité a même traversé la commune de Lathus-St-Rémy sans faire de blessés.

Poitou-Charentes, France

Elle est passée sans finalement faire trop de dégats, la tempête Carmen a balayé pendant deux bonnes heures le Poitou avec dans son sillage, quelques chutes d'arbres, des tuiles envolées et des fils électriques à terre.

Dans la Vienne

Il y a eu jusqu'à 2000 foyers privés d'électricité dans le Poitou, mais la plupart ont très vite retrouvé le courant.

Les pompiers sont de leur coté intervenus une cinquantaine de fois pour, la plupart du temps, bâcher des toitures.

Mini-tornade à Civray, mais pas de blessés

Cette tempête hivernale restera cependant gravée dans les mémoires des habitants de Lathus-Saint-Rémy. Dans cette commune du sud-Vienne, elle a pris la forme d'une tornade. En 5 minutes, une vingtaine de maisons ont été touchées : tuiles arrachés, antennes télé envolées ou tordues, arbres sur la route et la voie ferrée...

"Un poteau électrique en ciment a été coupé en deux par la force du vent. ", raconte le maire de Civray.

50 interventions de pompiers

Heureusement pas de blessés. Les pompiers étaient encore sur place à 17 heures. Sur l'ensemble du Poitou, ils sont intervenus au total à 50 reprises.

Civray qui, selon Météo France, a enregistré la plus forte rafale avec une pointe à 120 km/h.

Côté pluies, il est tombé jusqu'à 25 millimètres d'eau à Montmorillon.

2500 foyers sans courant dans les Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, il y a eu 2 phénomènes climatiques distincts : un fort coup de vent entre 11 heures et midi et demi a entraîné des chutes d'arbres sur des lignes électriques. Puis, un orage vers 12h45. Les éclairs, la foudre, ont endommagé les installations électriques. Bilan : vers 13h30, plus de 2 500 clients de GEREDIS se sont retrouvés sans électricité.

La pré-cellule de crise a été déclenchée vers 10 heures. Et en ce jour de l'an, 30 agents ainsi que 10 renforts ont été mobilisés sur le terrain. A 17h, il ne restait plus que 180 foyers sans courant. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre vers 18h.