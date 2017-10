Une nichée de fauconneaux crécerelle a grandi à Cazouls-les-Béziers

De leur fenêtre de chambre, Marie-Rose,Tony et Mike leur voisin photographe ont pu observer un couple de faucons crécerelle et leurs quatre fauconneaux de leur naissance à leur envol : "mieux qu'au cinéma . "

C'est dans une cavité d'un mur en pierre de jardin d'une petite rue de Cazouls-les-Béziers (34) qu'un couple de faucons crécerelle, une espèce de faucons de petite taille, d'une trentaine de centimètres, est venu nicher au début de l' été .

Des oiseaux, mais de quelle marque ?

Ce sont Marie-Rose et Tony qui habitent en face qui ont été les premiers à découvrir la nichée de 4 petits faucons. Depuis leur fenêtre de chambre ,ils avaient une vue imprenable, à 3 mètres de la cavité où le couple de faucons avait élu domicile . " C'est Mike, notre voisin anglais qui est venu nous dire, raconte Marie-Rose , au départ en anglais , je lui dis en riant ; "béléou ,moi je connais pas la marque, va chercher un dictionnaire, nous on ne s 'y connait pas trop en oiseaux, et on a vu qu' il s'agissait de faucons crécerelle."

Mike Sibthorp est un ancien photographe professionnel, aujourd'hui à la retraite à Cazouls-les-Béziers , toujours passionné de photos et depuis la fenêtre de ses voisins , il a pu photographier le couple de faucons et leurs quatre petits sans les déranger .

"on a faim ! " - Mike Sibthorp

"pas trop tôt" - Mike Sibthorp

Un téméraire, un courageux et un moins dégourdi

Marie-Rose avait sa petite fille pendant toutes les vacances d'été," imaginez, c'était mieux qu'au cinéma, elle était tout le temps derrière la fenêtre, elle leur avait donné des noms , Titou pour le plus petit et moins dégourdi ". Le plus petit fauconneau objet de toutes les attentions de ses parents , "il a été le dernier a prendre son envol, raconte Tony, c'est comme dans toutes les familles , il y a un téméraire un courageux et un peureux," Tony se rappelle le jour où le fauconneau avait atterri maladroitement sur le toit de sa véranda", je suis monté et je lui ai apporté un petit bout de viande, comme c'était le plus faible".

"C'était mieux qu'au cinéma",Marie-Rose Copier

"j'ai donné à manger au plus faible" Tony Copier

La famille de faucons crécerelle au complet a finalement pris son envol . Il reste les photos de Mike .

- Mike Sibthorp