Banyuls-sur-Mer, France

La caulerpa racemosa est une cousine de la célèbre caulerpa taxifolia. D'une couleur verte fluorescente et se développant en épais tapis, cette algue exotique originaire d'Australie représente une véritable menace pour la biodiversité sous marine locale, car elle pourrait coloniser les fonds en modifiant les écosystèmes. Le Parc naturel marin du golfe du Lion surveille donc de près sa propagation.

Une espèce envahissante

La Caulerpa racemosa s’est rapidement propagée en Méditerranée grâce notamment à des modes de reproduction efficaces et à sa capacité à résister aux eaux froides l’hiver. Se développant en épais tapis, elle colonise les fonds marins en recouvrant le sable et en concurrençant les posidonies, ce qui a pour conséquence de modifier les écosystèmes et d'impacter la biodiversité.

Le problème c'est qu'il est très difficile de limiter sa propagation ! Diverses méthodes sont testées (injections de sulfate de cuivre, recours à des oursins pour la consommer...) mais elles sont peu concluantes.

Si vous observez cette algue, ne tentez surtout pas de l'arracher, ce qui accélérerait sa prolifération, ni de la rejeter à l'eau si elle est attachée à votre ancre, mais notez sa localisation le plus précisément possible et signalez sa présence au Parc naturel marin du Golfe du Lion au 04 68 68 40 20 ou bien par mail : parcmarin.golfe-lion@afbiodiversite.fr

La caulerpa racemosa se propage en épais tapis qui colonisent les fonds marins © Radio France - A.Gigou

L'interview de Pascal Romans responsable du service d'aquariologie de l'Observatoire océanologique de Banyuls Copier