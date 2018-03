Saint-Malo, France

Julien Moreau a des rêves plein la tête depuis qu'il est petit. Des rêves d'aventures extrêmes qu'il réalise depuis plusieurs années. Il a déjà à son actif un tour de Bretagne à pied , une traversée à la nage entre Jersey et Saint-Malo et un tour de Bretagne en stand up paddle l'année dernière. A chaque fois son objectif est le même : sensibiliser à la protection de l'environnement et à la pollution des océans.

Cette fois, ce diplômé d'école de commerce se lance un nouveau défi : un tour de France d'un peu plus de 6000 km pendant six mois en alternant course à pied, nage, vélo...