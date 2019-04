Une nouvelle déchetterie inaugurée à Bouillargues juste avant ce week-end du nettoyage de printemps

Bouillargues, France

Une nouvelle déchetterie à Bouillargues construite pour 1.570.000€ par Nîmes Métropole avec une subvention de l'ADEME de 250.000€. C'est la deuxième "nouvelle" déchetterie de l'agglomération après l'ouverture de celle de la Vaunage à Caveirac en 2018. A terme, Nîmes Métropole prévoit 9 déchetteries remises aux normes sur son territoire contre les 14 existantes actuellement. Dans cette déchetterie de Bouillargues, une quinzaine de filières de tri dont l'amiante entre les classiques bois, fer et gravats. Le maire de Bouillargues se plaint de voir parfois de vieilles tôles en fibro-ciment dans la nature, à Bouillargues les particuliers pourront les apporter.

Pour apporter l'amiante, il faudra prendre rendez-vous précise Adrien Bastide, de Nîmes Métropole Copier

Et à Bouillargues, les particuliers qui apportent des déchets verts ne se contenteront pas de faire place nette dans leurs jardins, les déchets de taille serviront à fabriquer un compost utilisé en agriculture biologique.

Les 3.000 tonnes de déchets verts seront transformés en 2.000 tonnes de compost Copier

Une quinzaine de filières de tri dans cette déchetterie exploitée par le groupe La Varappe pour Nîmes Métropole, de quoi déboussoler les nouveaux venus perdus entre tous ces quais de déchargement pour les bouteilles de gaz et extincteurs, l'amiante, le bois, les gravats, les métaux, les déchets diffus spécifiques, les huiles, les pneus ou encore les 40 à 60 tonnes de vieux objets qui seront recyclés par des salariés en insertion, mais tous s'y mettent

Ils sont nombreux à apporter leurs déchets verts, mais aussi de vieux objets qui peuvent être recyclés, 40 à 60 tonnes par an Copier

Et ce week-end des 13 et 14 avril, Nîmes Métropole lance le nettoyage de printemps : les 14 déchetteries de l'agglomération seront ouvertes samedi et dimanche et, de plus, des bennes pour déchets verts et d'autres pour les encombrants seront disposées de 9 heures à 18 heures dans une dizaine de quartiers de Nîmes :

CAMPLANIER : angle du chemin de Camplanier et du chemin du Sureau

PUECH du TEIL : rue du Vallon

CALVAS : aire de retournement des bus

CASTANET : stade, chemin de la Combe des Oiseaux

COURBESSAC : place Villevieille

GARRIGUES NORD : chemin des Rondes et du Russan

PLANETTE : Plan du Feu

ROUTE D'ALÈS : ancienne route d'Anduze

RUSSAN : place de l'Ambiance

CARRIÈRE ROUVIN : chemin des Justices Vieilles