La nouvelle marque de viande 100 % gardoise "Bovigard" inaugurée à Anduze

Anduze, France

Une nouvelle marque de viande 100 % gardoise a été inaugurée ce samedi 6 juillet à Anduze. Elle s'appelle "Bovigard" et a été lancée par le syndicat bovin du Gard lors de la cinquième foire aux bestiaux d'Anduze. L'objectif est de promouvoir la viande issue des élevages gardois.

Un cahier des charges à respecter

"Le logo "Bovigard" garantie des élevages de proximité. En consommant cette viande, vous faites un acte politique pour défendre des produits locaux", explique Patrick Gravil, éleveur de vaches limousines à Saint-Privat-des-Vieux et président du syndicat bovin du Gard. Les éleveurs doivent respecter un cahier des charges. Par exemple, leurs bêtes doivent avoir de l'espace, et les céréales et le fourrage doivent être produits par l'éleveur.

Une soixantaine de vaches de la marque "Bovigard" ont donc été vendues aux enchères ce dimanche à environ 3 000 euros chacune. Didier Champey, le futur boucher du Mas des agriculteurs à Nîmes en a acheté plusieurs. "On a confiance en ces bêtes là car les éleveurs ne font pas n'importe quoi. On les connait et on sait ce qu'on achète", affirme-t-il avant de fustiger les élevages polonais ou d'Amérique du Sud.