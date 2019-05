Une nouvelle route d’altitude dédiée aux cyclistes à Courchevel

Cette route d’altitude a été créée à l'automne dernier et elle est ouverte pour la première fois ce dimanche. D’ailleurs la station de Courchevel organise pour l’occasion une course : « le contre la montre Eiffage ».

Cette route est la première étape de la future "Via 3 Vallées", qui reliera Courchevel, Méribel, et à terme Val Thorens. Mais pour l’instant seul Courchevel a réalisé sa portion de route. La descente vers Méribel devrait être construite d’ici la fin de l’été.

Dès cet été, les 3 Vallées innovent et créent un nouveau concept, la Via 3 Vallées, plus grand domaine cyclable de montagne du monde, exclusivement réservé aux cyclistes. Ce nouveau concept, de Via 3 Vallées, deviendra, à court terme, la référence mondiale de la pratique cyclisteexclusive sur un domaine de montagne réservé aux 2 roues (vélos, VAE) communiqué de presse de Courchevel.