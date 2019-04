Une nouvelle station d'épuration mise en service dans l'agglomération d'Amiens

La nouvelle station d'épuration de Longueau, dans l'agglomération d'Amiens est mise en service ce mardi. Elle va remplacer trois autres stations devenues vétustes dans l'est amiénois. Le chantier de ce nouvel équipement a duré deux ans et coûté onze millions et demi d'euros.

Longueau, France

La nouvelle station d'épuration de Longueau, dans l'agglomération d'Amiens entre en service. Une opération qui va durer trois jours, jusqu'au 26 avril. Ce nouvel équipement vient remplacer trois autres stations vétustes à l'Est de la métropole, à Longueau, Boves et dans le quartier de la Croix de Fer.

Ces trois stations mises en service entre 1954 et 1994 sont obsolètes. La réglementation actuelle relative au traitement des eaux usées impose un traitement plus poussé de l'azote et du phosphore avant le rejet en milieu naturel.

Deux ans de chantier

La construction de cette nouvelle station d'épuration à Longueau a débuté au printemps 2017 avec également, la création d'un bassin d'orage sur le site de l'ancienne station de Longueau. La démolition des anciennes stations et des travaux sur les réseaux de transfert des eaux usées de Boves, Glisy, Longueau et Blangy-Tronville. Des communes dont les eaux usées seront traitées dans cette nouvelle station dimensionnée à partir des projections tenant compte de l'augmentation de la population.

Le service eau et assainissement de la métropole amiénoise gère la production d'eau potable à partir de treize captages. Une eau distribuée à plus de 50.000 abonnées via vingt-cinq réservoirs et 872 kilomètres de canalisation. Ce même service gère également la collecte des eaux usées depuis neuf stations.