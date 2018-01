Une nouvelle tempête attendue en Pays de Savoie

Par Willy Moreau, France Bleu Pays de Savoie et France Bleu

La Savoie et la Haute-Savoie vont de nouveau être brassées par les vents ce mardi et ce mercredi. Les rafales attendues seront violentes et le risque d'avalanche pourrait atteindre son niveau maximal.