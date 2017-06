Une nouvelle tondeuse pour le lac Kir

Allez-vous profiter du lac Kir cet été ? Dijon Plage débute le 17 juin. Les équipes municipales mettent tout en oeuvre pour que le lac soit propre. Pour combattre les algues, ils vont tout simplement... passer la tondeuse sous l'eau !

Si vous restez à Dijon, inutile de faire grise mine : vous pourrez profiter de la plage, des balades et de concerts sans quitter la ville ! La mairie vient de présenter le programme des festivités, dans un guide de 90 pages, qui sera distribué notamment dans les offices de tourisme.

Dijon au bord de l'eau

Même si Dijon n'est pas au bord de la mer (on espère qu'on ne vous apprend rien), la ville joue la carte de la cité balnéaire grâce au lac Kir. Dès le 17 juin, vous pourrez sortir les maillots à Dijon Plage. 100 tonnes de sable fin, 150 m de plancher, 20 palmiers, 113 transats et 37 parasols pour profiter, comme à la mer.

Les équipes de la municipalité travaillent d'arrache-pied pour que le lac soit le plus propre possible : ils ont déjà enlevé 15 cm de vase et ils vont installer un barrage flottant pour que les baigneurs ne soient pas dérangés par des déchets. Ils vont surtout s'attaquer aux algues.

Une tondeuse sous-marine

Nous allons faucarder. C'est comme si on tondait la pelouse, sous l'eau ! Il faut le faire régulièrement. Ce qui change cette année, c'est qu'on a un bateau, donc nous allons pouvoir le faire plus souvent. - Jacques Milder, du service des espaces verts de Dijon

La qualité de l'eau, aussi, fera l'objet d'une attention particulière : elle est contrôlée tous les jours par Suez et de manière aléatoire par l'Agence régionale de santé.