Une nuit très froide: l'Yonne en vigilance orange pour le verglas

L’Yonne est passée en vigilance orange pour le verglas ce samedi. S'en est fini du froid sec. Une perturbation arrive par le nord sur notre département amenant de la bruine qui rendra les routes très glissantes en soirée et toute la nuit.

La perturbation venue des côtes de la Manche arrive dans l’Yonne en cette fin d’après-midi, samedi. L’Yonne a été placée en vigilance orange pour le verglas jusqu’à dimanche matin.

À lire aussi : Vague de froid : 35 départements en vigilance orange à la neige et au verglas

Arrivée de bruines verglaçantes

Aux alentours de 18heures, les premières pluies fines arrivent par le nord-ouest du département. Les bruines gagneront ensuite le reste de l’Yonne au cours de la soirée et dans la nuit, selon Météo 89.

Les précipitations seront faibles mais suffisantes pour créer des plaques de verglas sur la chaussée. Attention, si vous devez prendre le volant. La préfecture appelle à limité le plus possible les déplacements dès la nuit tombée. Les dispositifs de surveillance du réseau routier et de traitement des chaussées seront renforcés si nécessaire.

Les précautions à prendre

Dans plusieurs départements, le verglas a déjà causé des séries d'accidents ces derniers jours, comme en Touraine. Lors des trajets, il faut bien respecter les distances de sécurités, réduire sa vitesse et être particulièrement vigilant en roulant dans des endroits à risques, comme sur les ponts qui gèlent plus facilement. La réduction de la vitesse concerne aussi les piétons : pas trop de précipitation pour éviter les glissades inattendues.

La vigilance orange sera levée dimanche matin à 6 heures selon météo France. L’Yonne repassera ensuite en vigilance jaune et les températures devraient s’améliorer en cours de journée.