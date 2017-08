Opération escargot à Bellac : "Contre les pneus à Alvéol, nous ne nous dégonflerons pas"

Malgré le début du transfert de pneus et déchets du site Wattelez de Palais-sur-Vienne à Bellac, les opposants au projet continuent de se mobiliser et l'ont montré avec une opération escargot symbolique. Ils demandent un moratoire sur le traitement de ces déchets.

aPrès d'une soixantaine de voitures sont parties vers 10h30 ce samedi pour une opération escargot entre Bellac et la déchetterie de Saint-Bonnet-de-Bellac. Tous les passagers transportaient des pneus qui ont ensuite été déposés à la déchetterie, une action symbolique comme l'explique Marie-Hélène : "Puisque le site Alvéol accepte des tonnes de déchets de pneus sur le site de Bellac, nous ne voyons pas pourquoi cette déchèterie n'accepterait pas nos pneus à nous." Cette adhérente du collectif environnemental de la Basse marche habite à Bellac depuis peu, elle vivait au Palais-sur-Vienne auparavant, le même chemin qu'empruntent aujourd'hui les déchets, "le destin comme on dit" dit-elle avec un sourire amer mais combatif. "Contre les pneus à Alvéol, nous ne nous dégonflerons pas" peut-on d'ailleurs lire sur l'un des panneaux portés par les manifestants.

Les opposants au transfert de déchet de pneus ont déposé symboliquement des pneus à la déchetterie de Saint-Bonnet-de-Bellac samedi 19 août. © Radio France - Solène de Larquier

Les opposant réclament une nouvelle suspension du transfert et veulent toujours un moratoire sur le traitement des déchets. Nadine est persuadée que l'enfouissement n'est pas une solution, "ça risque d'avoir des conséquences sur l'environnement et pour l'homme" s'inquiète-t-elle. Les militants voudraient que toutes les options de recyclage sont étudiées de façon approfondie avant que les déchets ne soient enfouis à Bellac et Peyrat-de-Bellac. 62 000 tonnes de déchets caoutchouteux et de pneus doivent y être transférés depuis le Palais-sur-Vienne. Une opération qui doit encore durer plusieurs mois à raison d'une vingtaine de passages de camions par jour entre les différents sites.

Les militants assurent qu'ils resteront mobilisés. Ils ont invité les élus du Syded (le Service de gestion des déchets) à une réunion mardi 22 août.