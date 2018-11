Une ourse réintroduite dans les Pyrénées aurait attaqué un troupeau en Navarre

L'attaque se serait produite dimanche en Navarre dans le village frontalier d'Uztarroz. Le gouvernement de Navarre a demandé une réunion d'urgence à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et au ministère de la Transition écologique.

Larrau, France

L'une des ourses slovènes réintroduite le mois dernier serait l'auteure d'une attaque en Navarre. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement de Navarre, qui a demandé une réunion d'urgence à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à Pau et au ministère de la Transition écologique. L'attaque se serait produite lundi 12 novembre en Navarre, sur le troupeau d'un éleveur du village d'Uztarroz, frontalier avec Sainte-Engrâce et Larrau en Soule, affirme le gouvernement navarrais dans un communiqué.

À 1.200m d'altitude

Le quotidien navarrais "Navarra Hoy" affirme pour sa part que l'attaque a eu lieu près d'une borde, une cabane de berger, du col de Laza, à 1200 mètres d'altitude. Il précise que l'éleveur victime serait Javier Marco, déjà affecté par une attaque de l'ourse Nere en 2016, et de Camille, plusieurs années auparavant.

C'est le "Guarderío Forestal", l'équivalent navarrais de l'Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) qui a confirmé cette attaque après enquête. Une seule brebis serait morte. Le "Guarderío Forestal" précise aussi que les autorités françaises le tiennent régulièrement informé du déplacement des ourses depuis le début du mois d'octobre. Les déplacements ont été "très actifs, ce qui est normal puisque les ourses sont à la recherche d'un habitat idoine".

L'attaque a eu lieu le 12/11 à Uztarroz © Radio France - Oanna Favennec

Procédure de vérification

Le 12 novembre, l'organisme navarrais a été alerté par un éleveur de la commune d'Uztarroz d'une possible attaque d'ourse contre son troupeau. Le "Guarderío Forestal" a alors entamé une procédure de vérification même si à cette époque de l'année, les attaques sont très rares. Leur enquête a conclu à une attaque par une des deux ourses réintroduites en Béarn.

Le gouvernement de Navarre a transmis ses informations à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et au ministère de la Transition écologique et demande une réunion d'urgence pour établir un canal de communication transfrontalier et analyser les mesures à prendre. Les éleveurs navarrais ont été avertis des mesures de "vigilance extrême" à adopter.