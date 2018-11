Une ourse réintroduite en Béarn responsable d'une attaque en Espagne

Pyrénées-Atlantiques, France

Cela ne fait plus de doute, c'est bien l'ourse réintroduite Claverina qui est l'auteure de l'attaque sur une brebis dans le village d'Uztarroz, en Navarre. "Tout indique, de ce que nous connaissons de la géolocalisation des ourses, que c'est Claverina qui est à l'origine de cette prédation", a expliqué le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Gilbert Payet ce jeudi après-midi.

à lire Une ourse réintroduite dans les Pyrénées aurait attaqué une brebis en Navarre

Désormais, la localisation de Claverina et Sorita sera donnée en temps réel au gouvernement espagnol. "Nous avons commencé à travailler ensemble, pour renforcer et améliorer les transferts d'informations sur la géolocalisation des ourses", affirme le préfet des Pyrénées-Atlantiques. C'est une demande du gouvernement de Navarre qui a réclamé une réunion d'urgence avec les services de l'État français. Gilbert Payet assure que ce sera fait dans les prochains jours.

Avant cet incident, les deux pays n'avaient pas parlé une seule fois de l'ours depuis la réintroduction, selon le préfet. Depuis, le ministre de la transition écologique François de Rugy a eu l'occasion de s'entretenir avec son homologue espagnol hier.

"Pas une surprise"

"Le fait qu'il y ait une attaque n'est pas un événement majeur, explique Gilbert Payet. En revanche, il est extrêmement important de prendre toutes les mesures préventives." Le préfet n'exclu pas des mesures d'effarouchement si nécessaire lors de la prochaine campagne d'estive.

C'est la première prédation des ourses réintroduites, mais c'est loin d'être une surprise. Cela fait plus d'un mois que les deux ourses se baladent entre la France et l'Espagne. Si une ourse mange surtout des végétaux, elle a quand même besoin de 30% de viande. Le préfet a précisé que si Claverina a attaqué une brebis en Espagne et pas en France, cela n'a rien à voir avec les battues d'effarouchement des anti-ours, qui ont été inefficaces selon lui.

Les prochaines attaques de brebis ne seront a priori pas pour tout de suite, les ourses devraient passer en hibernation cette semaine, ou la semaine prochaine selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.