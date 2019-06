Une partie de la Bretagne placée en vigilance jaune aux orages

L'alerte jaune aux orages donnée par Météo France concerne le Finistère, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine.

L'alerte concerne le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor.

Ille-et-Vilaine - France

Une partie de la Bretagne a été placée par Météo France en vigilance jaune aux orages. L'alerte concerne le Finistère, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. Prudence donc si vous êtes sur la route notamment, ou si vous avez prévu des activités en extérieur.

Surtout en fin de journée en Ille-et-Vilaine

Sur la carte de vigilance, Météo France prévoit des averses orageuses sur toute la zone concernée entre 14h et 17h et des orages plus soutenus en fin de journée sur l'Ille-et-Vilaine.

Il s'agit du premier niveau de vigilance, et Météo France explique sur son site : "Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique (...) des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation".