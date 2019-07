Canicule : une pause fraîcheur au Ballon d'Alsace

Route du Ballon d'Alsace, Lepuix, France

En cette période de canicule, certains ont trouver la solution : plutôt que de rester chez eux enfermés, ils passent leur journée au Ballon d'Alsace pour trouver un peu de fraîcheur !

Quatre degrés de moins

La différence de température est importante. A 1100 mètres d'altitude, il fait quatre degrés de moins qu'en ville. Véronique habite Cernay dans le Haut-Rhin. Elle est venue à la Gentiane pique-niquer avec sa mère Clémence et leur amie Danielle : "pour cherche la petite brise d'air qu'on trouve juste ici." dit-elle.

Le bon plan reste confidentiel

Les terrasses ne sont pas remplies en début d'après-midi au sommet du Ballon. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Comme le Ballon est en altitude, il y a en effet plus de vent que quelques mètres plus bas. Pourtant, Angélique Claudel constate que les gens "ont plus tendance à aller vers les points d'eau et pour les horaires de la journée où il fait le plus chaud on a forcément moins de monde" indique-t-elle. "Mais on se rend compte que c'est plutôt après 17-18h que les gens arrivent pour trouver le frais" ajoute la commerçante.

Météo France annonce quand même des températures jamais égalées au Ballon d'Alsace ce mercredi : 31,6 degrés.