Une pétition contre des éoliennes au col de la Bataille, dans le Vercors

Un projet de parc éolien prévoit l'implantation de 6 à 10 mâts dans la forêt de Comblézine. L'association "Sauver Léoncel" s'y oppose et lance une pétition.

Plus de 3.000 signatures ont été recueillies contre l'implantation d'éoliennes au col de la Bataille, dans le Vercors. La pétition a été lancée mi-octobre, par l'association "Sauver Léoncel".

Une association s'oppose à l'implantation d'éoliennes près du Col de la Bataille dans le Vercors

Pour l'instant, le projet n'en est qu'au stade des études. Mais s'il se concrétise, 6 à 10 mâts pourraient être installés dans la forêt de Comblézine, à Léoncel, entre le Col de la Bataille et le Grand Echaillon. "Au beau milieu des pistes de ski de fond", précise, outré, Serge Vassal, secrétaire de l'association et ancien gérant de l'auberge de l'Echaillon.

Une association dénonce le projet de parc éolien à Léoncel dans le Vercors, à côté du col de la Bataille

Quel impact sur l'environnement et le paysage?

Les opposants s'inquiètent des conséquences pour la faune et la flore et redoutent l'impact paysager, à deux pas du plateau d'Ambel.

Ce projet est porté par la société RES. Elle a installé un mât de mesure dans la forêt de Comblézine au printemps, pour compter les oiseaux, les chauves-souris, enregistrer les migrations... "On compte proposer un projet qui soit le moins impactant possible et le mieux intégré au paysage et à son environnement" assure Augustin Pesche, ingénieur projet chez RES.

La consommation de 12.600 foyers

Hauts de 150 m, ces mâts pourraient répondre aux besoins énergétiques de 12.600 foyers, d'après RES.

Pour les opposants au projet de parc éolien dans la forêt de Comblézine, il faut une transition écologique, mais pas à n'importe quel prix. D'autres lieux dans le Vercors, seraient plus adaptés pour accueillir des éoliennes, affirment-ils.

Rien n'est définitivement arrêté

La municipalité de Léoncel a donné son feu vert pour les études menées actuellement. "Un projet écologiquement et économiquement intéressant pour la commune", explique la maire, Jacqueline Charve, qui rappelle qu'elle attend maintenant les résultats des études environnementales avant d'envisager la suite.

Ils devraient être rendus dans les prochaines semaines.

RES doit ensuite procéder à des mesures de vent (mesures de puissance et de turbulence notamment). La société souhaiterait déposer un dossier auprès de l'Etat au printemps 2018.

Si le projet aboutit, les travaux devraient commencer fin 2019 début 2020.