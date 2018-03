C'est une pétition en ligne qui commence à faire du bruit. Plus de 22.000 personnes l'ont signée, elle signale le mauvais traitement infligé aux animaux du parc Charruyer à La Rochelle et dénonce notamment "des volières trop basses et des surfaces très réduites".

La Rochelle, France

Dans les allées du parc Charruyer, les familles sont nombreuses à flâner devant les enclos des animaux : chèvres, ânes, dindons, poules ou paons... Une grande majorité ne s'offusque pas des conditions des bêtes, comme Hasma, une habituée du parc : "C'est vrai qu'on a l'habitude de les voir comme ça, ce n'est pas choquant". Pierrette, une touriste venue du Nord, s'émerveille même de la beauté des paons : "J'ai l'impression qu'ils ne sont pas aussi beaux à Lille. Ils sont magnifiques. Par rapport à l'enclos, je ne suis pas choquée, ils ont l'air d'être assez tranquilles et bien ensemble".

"L'impression de passer devant des camps de prisonniers"

C'est André, originaire de la Loire et de passage à La Rochelle, qui a été interloqué par ces enclos trop exigu et a décidé de lancer cette pétition en ligne : "c'est la première fois que je voyais dans un parc des animaux si maltraités. On voit des oiseaux confinés comme des poules dans des cages d'élevage. On a l'impression de passer devant des camps de prisonniers, ils sont très nombreux, ne peuvent pas voler... c'est consternant quand on voit ça". Ce documentaliste n'est pourtant pas un militant écologiste mais se dit sensible à la cause des animaux comme toutes les personnes qui ont un coeur.

La pétition recueille aujourd'hui plus de 22.000 signatures, la plupart émanant de personnes extérieures au département. Olivier Ertzscheid, maître de conférences en sciences de l'information et la communication décrypte ce phénomène des pétitions en ligne : "Le web brouille les frontières et on a donc un sentiment de proximité avec des causes même si on n'est pas forcément riverain ou touché par ce sujet là".