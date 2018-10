Carhaix-Plouguer, France

Eaux et rivières de Bretagne porte plainte contre X. La semaine dernière, l'enseigne mettait en avant plusieurs pesticides, en tête de gondole au Bricomarché de Carhaix et notamment le Round up. On pouvait lire sur l'affichette : "DESTOCKAGE AVANT INTERDICTION A LA VENTE AU 31/12/18 FAITES VOTRE STOCK !!!!!!".

L'association rappelle que la publicité au grand public est interdite, que ces herbicides ne peuvent pas être en libre-service, et que comme ils doivent être interdits au 1er janvier pour les particuliers, le magasin "incite et se rend complice d'un délit". Elle le détaille dans un courrier envoyé au procureur de la République de Brest.

L'association rappelle que la photo avait fait _"un tollé sur les réseaux sociaux_", et se félicite que l'enseigne promette "d'anticiper la réglementation à venir en ne commercialisant plus les pesticides qui seront interdits à la vente au 1er janvier 2019."