Cruas, France

Le réseau Sortir du Nucléaire, les associations SDN Sud Ardèche et FRAPNA Ardèche portent plainte contre EDF "pour avoir pollué les eaux souterraines".

Mi-mai, des prélèvements réalisés par EDF dans des captages d'eau sur le périmètre de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse ont révélé une concentration élevée de tritium. Le réseau Sortir du Nucléaire évoque un chiffre 20 fois supérieur au taux habituel (190 Becquerels/litre contre 10 Becquerels/litre).

La direction du site de son côté se veut rassurante. Le taux reste très largement inférieur aux recommandations par l'Organisation Mondiale de la Santé. "C'est très inférieur eu seuil de potabilité de l'OMS", assure la communication d'EDF Cruas-Meysse, qui ajoute qu'"il n'y a aucun risque ni pour les agents, ni pour la population alentour".

Depuis la découverte de cet incident, les employés et intérimaires de la centrale sont tout de même invités à ne plus boire d'eau du robinet. Des bouteilles d'eau minérale sont mises à leur disposition. "On pousse le principe de précaution jusqu'à son maximum", explique EDF.

Cette fuite de tritium serait liée à un dysfonctionnement, début avril : un puisard de collecte d'effluents radioactifs a débordé, et les pompes censées récupérer le surplus n'ont pas fonctionné. Le tritium a ainsi pu pénétré dans la nappe sous la centrale.

Les trois associations dénoncent aussi un manque de transparence de la part d'EDF. D'après elles, "les prélèvements réalisés les 4 et 7 mai témoignaient déjà d'une concentration anormale en tritium dans les eaux" or "l'Autorité de sûreté nucléaire n'a été informée que le 22 mai 2018".