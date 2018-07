Rennes, France

Les températures ont atteint des records en France, cette semaine. Pour faire face à la chaleur, on peut s’hydrater, prendre une douche mais on peut aussi porter une Cryovest. Ce gilet refroidissant de thermorégulation a été conçu par l' entreprise CrioInnov à Melesse, près de Rennes et validée par l’Institut national du sport, l’ INSEP. Avec son look de gilet pare-balles, la Cryovest est composée de huit ou cinq poches dans lesquelles on place des compresses de froid, compresses qui sont placées au prélable dans un congélateur.

Les compresses restent froides entre 2 et 4h © Radio France - Brigitte Hug

"Leur contenu se transforme en neige. C'est pourquoi, elles sortent à -2°. Et le froid de neige ne dure pas 10mn. Les petites, c'est 1h30 à 2h. Et les grandes, c'est jusqu'à 4 h.", explique le patron de CryoInnov, Guy Chaumont qui importe ces poches de froid des Etats-Unis. Pas de risque de choc thermique ou de brûlure cutanée.

Des cyclistes vont s'échauffer sur le home trainer en portant la Cryovest

Les athlètes de haut niveau utilisent cette veste réfrigérante qui permet un entrainement et une récupération physique optimale. Les cyclistes du Tour de France l'ont adopté aussi. "Lors des contre-la-montre, des cyclistes vont s'échauffer sur le home trainer, en portant la Cryovest. Et le bénéfice de ces vingt minutes de refroidissement, c'est déjà qu'ils ne subissent pas la chaleur pendant leur échauffement. Et sur leur vélo, ils seront plus frais pendant les 100 premiers kilomètres, sans puiser dans leurs réserves.", assure le responsable commercial, Bertrand Bourgeois.

Pour les chauffeurs de bus, la Cryovest apporte un confort thermique

Le modèle sport a évolué et la Cryovest est devenu aussi un vrai équipement pour les salariés de l'industrie qui travaillent dans des ambiances thermiques supérieures à 30°, dans des forges, fonderies ou centrales nucléaires, par exemple.

La Cryovest de plus en plus utilisée dans l'industrie - CryoInnov

Mais des employés des travaux publique, du bâtiment, des boulangers ou des chauffeurs de bus s'en servent aussi. Keolis en a acheté, confirme Bertrand Bourgeois, pour ses conducteurs de Chalons-en-Champagne: "Il y a un effet de serre dans les bus qui sont vitrés. Pour les chauffeurs, le port de la Cryovest apporte un confort thermique et leur permet une vigilance de tous les instants.".

Ce gilet refroidissant est utilisé encore dans le domaine médical. Il permet de réduire certaines douleurs. Elle est précieuse aussi pour les patients atteints de Sclérose en plaques qui sont très sensibles au chaud. Pour Guy Chaumont, "il leur permet de conserver une activité physique et de mieux lutter contre la fatigue.". Enfin, en période de canicule, cette veste réfrigérante aide, par exemple, les personnes âgées qui souffrent de la chaleur à mieux vivre.