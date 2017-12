Une première dans la Manche : Barneville-Carteret obtient la plus haute distinction touristique

C'est une première dans la Manche ! Barneville-Carteret devient officiellement "Station de Tourisme". Par décret du 28 novembre dernier. En Normandie seules Fécamp et Le Havre ont déjà cette distinction. C'est le classement touristique le plus élevé.

"Station de tourisme" est un label qui récompense une collectivité qui fait des efforts en matière d'offre et d'accueil. Cette distinction gagnée au prix de longs efforts, il fallait répondre à une cinquantaine de critères, est attribuée pour une durée de 12 ans. Et c'est une sacrée pub pour le territoire : "oui c'est un prix pour toute l'agglo du Cotentin, tout le monde va en profiter même les communes qui en sont pas sur le littoral" assure Pierre Géhanne le maire heureux de Barneville-Carteret. Un peu plus loin Mathilde, elle tient le bar-restaurant le Russel rue du port et elle elle aussi elle voit les bénéfices d'une telle distinction "oui comme ça les gens vont savoir que venir à Carteret c'est une très bonne chose". A quelques mètres de là son voisin du restaurant Le Cap, Renaud "moi je pense que cela va alerter surtout les touristes étrangers très attachés à ce genre de label". Aujourd'hui Barneville-Carteret a d'autres défis : les travaux pour l'extension du port, le boulevard maritime de Barneville-plage ou encore le développement des voies douces..