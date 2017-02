Une quinzaine d'arbres abattus par erreur le long de l'Ill dans la région de Mulhouse

Une quinzaine d'arbres ont été abattus par erreur, le long de l'Ill, dans la région de Mulhouse. Ce sont en majorité des saules pleureurs. La société chargée de faire les travaux, n'a pas fait la distinction entre le marquage des arbres à abattre et ceux à élaguer.

La séquence d'entretien courant des arbres dans la région de Mulhouse, le long des berges de l'Ill, entre Brunstatt et l'échangeur autoroutier d'Illzach, s'est donc transformée en fiasco. Une quinzaine de saules pleureurs ont été abattus par erreur.

Georges Walter, le directeur de l'environnement au département du Haut-Rhin n'en revient pas, confirmant une information révélée par nos confrères de l'Alsace.

On voulait faire nettement mieux que d'habitude et ça a fini nettement pire que d'habitude": Georges Walter, le directeur de l'environnement au département du Haut-Rhin

C'est lors des opération d'entretien courant des arbres sur les berges de l'Ill que l'erreur a été faite. "On voulait faire une coupe plus ciblée que ce que l'on fait classiquement. On a mis une marque sur les arbres à couper et sur ceux à élaguer. L'entreprise qui est intervenue s'est dit : il est marqué je le coupe. Le résultat est donc catastrophique en voulant mieux faire, puisqu'une quinzaine d'arbres à élaguer ont été coupés," précise Georges Walter, le directeur de l'environnement au département du Haut-Rhin.

Mesures compensatoires

Résultat : il y a donc un grand trou dans le secteur concerné, entre le stade de l'Ill et le pont de Brunstatt. De nouveaux arbres vont-être plantés cette semaine. Des arbres fruitiers notamment, mais il faudra attendre qu'ils poussent.Il sera aussi installé des nichoirs où les oiseaux avaient l'habitude d'aller dans les arbres qui auraient dû rester.