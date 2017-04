Une réserve biologique intégrale pour les hêtres de Lagarde d'Apt

L'exceptionnelle hêtraie de Lagarde-d'Apt sera protégée de l'intervention de l'homme grâce à une réserve biologique intégrale de 125 hectares. Les hêtres témoigneront de l'évolution du climat. La maire de Lagarde-d'Apt espère donner l'exemple préserver la nature des monts de Vaucluse.

La remarquable forêt de hêtres de Lagarde d'Apt sera bientôt protégée des interventions de l'homme. Le conseil national de la protection de la nature a approuvé le projet de création d'une réserve biologique intégrale sur 125 hectares de hêtraie à 1 100 m d'altitude.

La hêtraie est exceptionnelle car depuis des des décennies, aucun arbre n'a été abattu: la commune de Lagarde-d'Apt conservait ces arbres de franc-pied d'une trentaine de mètres de haut en quart de réserve pour capitaliser ces bois en cas de nécessité financière. Avec le classement en réserve biologique intégrale, les scientifiques du CNRS et de l'INRA pourront suivre le cycle naturel de l'arbre, sa pousse et et sa mort sans intervention de l'homme. La hêtraie sera aussi un lieu d'observation des évolutions du climat.

Préserver les hêtres pour protéger les paysages

La hétraie de Lagarde-d'At présente une richesse remarquable en insectes saproxyliques( ceux qui vivent dans les arbres morts) et en vertébrés forestiers associés aux arbres à cavités: chauve-souris, pics et autres oiseaux cavernicoles. L'autour des palombes niche également dans la hêtraie et l'aigle royal effectue ses parades de printemps au dessus de la hêtraie. Il existe une seule autre hêtraie de ce type dans la région, dans le Var.

La commune de Lagarde d'Apt perd un revenu forestier d'environ 2 500 euros par an car une réserve biologique intégrale interdit l’utilisation et l'exploitation de la forêt. Mais Elisabeth Murat espère montrer l'exemple: "la nature n'a pas besoin de l'homme mais l'homme a besoin de la nature. Si cet espace là est préservé, on n'osera pas détruire la nature alentours".

La création de la réserve biologique intégrale de Lagarde-d'Apt est un partenariat entre la municipalité de Lagarde-d'Apt, l'Office national des forêts gestionnaire de la forêt communale, et le Parc naturel régional du Luberon. Sa création doit être publiée au Journal Officiel. Une animation devrait présentée fin septembre à Lagarde-d'Apt les enjeux de cette réserve biologique intégrale.