Une ressourcerie ouvre ses portes à Tavers

Privilégier le recyclage et l'économie solidaire : c'est le but de la ressourcerie de Tavers. Elle est gérée par l'association Les Ateliers LigetéRiens et vient d'ouvrir ce samedi.

On y trouve de tout : des vêtements, des meubles, de la vaisselle... C'est une démarche écologique et sociale. Les bénévoles des Ateliers LigetéRiens veulent développer l'économie circulaire : au lieu de jeter, les objets sont revendus à des personnes qui en ont besoin. Pour l'instant, l'association ne peut pas encore réparer les objets mais le projet est à l'étude. Depuis quelques mois, elle a collecté de nombreux objets.

Un pantalon à 2€50 ou encore un livre à 1€ : tout est d'occasion à la ressourcerie, mais parfaitement réutilisable. Les objets sont revendus à des prix très bas Audrey a trouvé une sacoche pour ordinateur, pour 2€.

Le fait d'utiliser moins de ressources sur la planète et de recycler, c'est un peu de solidarité dans un monde individualiste" - Audrey

Il y a actuellement une cinquantaine de bénévoles, dont 15 qui participent très régulièrement. Les objets trouvent ici une seconde vie au lieu de finir à la poubelle. Marie-Tiffany Delgado est chargée d'étude et action de l'association, elle estime que "l'activité de la ressourcerie est importante en terme de prise en compte citoyenne de notre environnement".

On remplit les 3 objectifs du développement durable : une dynamique économique locale, la sensibilisation à l'environnement pour éviter d'avoir un certain volume de déchets qui partent à l'incinération ou à l'enfouissement, et enfin l'aspect social puisqu'on aide les personnes qui en ont besoin en vendant les objets à prix solidaires" - Marie-Tiffany Delgado

Les ventes seront organisées le 1er samedi du mois. La prochaine a lieu le 4 février prochain, de 10h à 13h, aux anciens ateliers Lefebvre, 6 route nationale à Tavers. Vous pouvez également donner les objets dont vous ne vous servez plus. Les collectes se déroulent le lundi et le vendredi de 14h à 16h30 et le mercredi de 9h30 à 12h.