L'hiver en Isère a été plus sec que froid selon Météo France

On redoutait des -15°c en plaine et -20°c en montagne. Finalement, il a fait froid en Isère, mais "on est bien loin des records" selon Météo France, qui s'inquiète d'avantage de la sécheresse.

"L'épisode que l'on vient de connaître reste relativement froid" évoquait jeudi matin Serge Taboulot sur France Bleu Isère mais "nous avons connu beaucoup plus froid par le passé". La semaine dernière, des températures négatives ont été relevées partout en Isère jusqu’à -13°c au Versoud, mais pour le directeur du centre de Météo France des Alpes du Nord, basé à Saint-Martin-d'Hères "on n'a très clairement perdu l’habitude d'avoir froid".

#MeteoDeDemain Retour du soleil & d'un temps moins froid sur de nbreuses régions. Temps perturbé dans le sud-est

"Le phénomène climatique marquant de cet hiver, ce n'est pas ce petit froid de janvier mais le manque de précipitations depuis mi-novembre"

— Serge Taboulot, prévisionniste à Météo France à Saint-Martin-d'Hères

Selon Serge Taboulot, "normalement en hiver, nous sommes dans une période ou l'eau et la neige s'infiltrent dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques. Ce phénomène ne se produit pas actuellement donc il y a plus de risques qu'il y ait de grandes sécheresse au printemps et en été"'.

Quant à la vague de froid, elle ne fût finalement pas si froide, mais elle a eu et aura des conséquences sur le fonctionnement des stations de skis. "L'inquiétude est importante surtout dans les stations de basse altitude en Isère". Les vacances de février s'annoncent compliquées d'après Serge Taboulot "la semaine prochaine, il y aura de la neige à 1200 ou 1500 mètres donc relativement haut, ce qui est inquiétant pour le monde économique du ski en moyenne montagne".

La semaine prochaine, Serge Taboulot assure que "l'on en sort très progressivement, demain cela sera encore gelé mais ce week-end cela sera quasi terminé avec un fort vent du sud qui fera fondre la neige et le verglas sur les trottoirs grenoblois".

