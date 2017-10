Une sécheresse record dans l'Hérault et le Gard

En cette fin du mois d'octobre, les relevés de pluviométrie de Météo France sont très inquiétants, les records de sécheresse sont battus à Montpellier et Nîmes. La pluie de la semaine dernière n'y a rien changé. Et les prévisions des prochains jours sont toujours alarmantes.

Le mois d'octobre tire sur sa fin et durant ces deux premiers mois d'automne, on aura recensé un seul épisode pluvieux de type méditerranéen (ou "cévenol"), les 18-19 octobre. Et cet épisode ne fut pas fortement pluvieux à l'est d'une ligne Sète-Uzès.

Ainsi la plus grande partie des plaines du Gard ainsi que la Petite Camargue jusque vers la région de Montpellier n'aura pas "profité" vraiment de ces précipitations.

Et les perspectives de ces prochains jours sont tout aussi pauvres en risque pluvieux, puisqu'on ne voit toujours pas se mettre en place un nouvel épisode fortement pluvieux sur nos régions pour les 8 jours à venir.

Aussi peut-on déjà annoncer que durant les 7 mois consécutifs depuis début avril, les quantités cumulées de pluies furent exceptionnellement faibles sur :

- Montpellier-aéroport : 139 mm en 7 mois (pour une valeur "normale" de 358 mm), du jamais vu depuis 1946, date des premiers relevés de Météo France

- Nîmes-Courbessac (ville) : 143 mm en 7 mois (pour une valeur "normale" de 451 mm), du jamais vu depuis 1923, date des premiers relevés de Météo France

- Nîmes-Garons (aéroport) : 139 mm en 7 mois, on avait connu pire en 1967 avec seulement 105 mm)

- Sète (sémaphore) : 114 mm en 7 mois (pour une valeur "normale" voisine de 300 mm), ce qui se situe aussi au 2° rang "sec" de la période avril-octobre depuis le début des relevés en 1947.

Autant dire que ces régions à faible pluviométrie depuis début avril souffrent donc d'un déficit de 60 à 70 % par rapport à la "normale" (moyenne 1981-2010).