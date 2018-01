Dijon, France

Une collecte pour donner une nouvelle vie à votre sapin de Noël. Pour cela et c'est important votre sapin doit être sans guirlande, sans pied, sans sac,, sans décoration et autre neige artificielle. Et une fois collecté votre sapin sera broyé pour être réutilisé mais sous forme de paillage. Un paillage pour servir d'isolants dans les espaces verts publics. Une technique qui a fait ses preuves et qui est un excellent repoussoir pour les mauvaises herbes.

Une collecte au porte à porte

A partir du jeudi 4 janvier et jusqu'au 11 janvier, Dijon métropole organise donc la collecte des sapins de Noël. Et cela dans les 24 communes de Dijon Métropole. Vous pouvez donc déposer votre conifère sur le trottoir le jour prévu pour la collecte. Pour connaitre la date et recevoir un mèl ou un sms de rappel du jour de sortie de votre sapin, vous pouvez aussi vous inscrire sur internet.

Réduire les déchets, c'est l'objectif

L'objectif pour Dijon Métropole c'est de poursuivre la réduction des déchets. Et ça fait son chemin puisque en 2017 ce sont 70 tonnes de sapins de Noël qui ont été ainsi collectées et transformés en paillage.

→ Les dates :