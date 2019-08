Une semaine après les violents orages à Vichy, la ville fait ses comptes

Vichy, France

La ville panse ses plaies après le passage de la tempête en fin de semaine dernière. Et la liste des dégâts est immense. Environ 200 arbres sont à terre ou devront être abattus, car trop endommagés. Au total, près de 500 arbres ont été impactés par la tempête dans l'agglomération de Vichy. "On est quasiment dans les mêmes niveaux que lors de la tempête de 1999" explique le directeur des espaces verts de la ville de Vichy Dominique Scherer. Si pour l'instant, le coût financier d'une telle opération n'est pas encore évalué, il devrait être proche de ce qu'a connu la ville durant ces violentes intempéries il y a 20 ans, soit près de 500 000 euros.

Certains arbres tombés commenceront a être replantés dès l'hiver prochain. "Mais pour certains autres, une réflexion devra être menée" explique le directeur des espaces verts Dominique Scherer. En attendant, les dernières opérations de déblaiement vont se poursuivre.

Faut-il tailler les arbres ?

La réaction politique n'a pas tardé. Interrogé par France Bleu Pays d'Auvergne après l'accident, le maire de Bellerive-sur-Allier, commune touchée par les intempéries, avait indiqué "réflechir" à 'tailler les plus grands arbres". "Le jour où on a des vents à plus de 100km/h, c'est un danger pour eux" justifiait François Sennepin. Pour Louis Dubreuil, spécialiste en ingénierie paysagère et membre de la Société Française d'Arboriculture (SFA), cela relève plus de la fausse bonne idée. "Il y a certaines essences, en particulier les peupliers, qui ne supporte pas la taille. Quand on lui en enlève un gros morceau, il va tenter de rattraper le plus vite possible la surface de feuilles enlevées. Donc, il va repousser très vite avec de nombreuses branches et feuilles, plus dense qu'avant." Si on écoute Louis Dubreuil, cela risque donc d'être plus dangereux qu'auparavant.

Le golf accueille ses premières compétitions

Après l'hippodrome, qui a ouvert ses portes mardi, c'est au tour du golf d'acceuillir ses premières compétitions. Là bas, une quarantaine d’arbres ont été déracinés. Encore lundi, une centaine de membres du club accompagnaient les jardiniers pour déblayer le parcours. "Le parcours est nickel" explique Daniel Bourgougnon, président de la commission sportive du golf. "Seul le practice, notre zone d'entrainement est impraticable. On a donc dû mettre une zone d'échauffement ou les compétiteurs pourront taper des balles contre un filet, et cela pendant une quinzaine de jours." L'urgence était réelle puisque dès ce dimanche, le golf de Bellerive-sur-Allier accueille entre 100 et 150 personnes par jour pendant une semaine, lors de leur "Grande Semaine du Golf". En ce qui concerne les dégâts et leur coût financier, les responsables expliquent qu'une cagnotte en ligne pourrait être créée pour apporter des fonds propres pour replanter les arbres tombés.