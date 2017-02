Une série télé pour sensibiliser les rennais au tri sélectif

"Jette pas ci, trie moi ça". C'est le nom d'une mini-série sur le tri sélectif tournée par Rennes métropole, en Ille-et-Vilaine. L'objectif est d'inciter de façon ludique les habitants à mieux trier leurs déchets. Les acteurs sont des habitants de la métropole. Le tournage a débuté à Bruz.

De vieux conteneurs, des sceaux en métal rouillés, des palettes de bois... Pas vraiment le plateau de tournage habituel. Nous sommes à la déchetterie de Bruz. Aurélie, la camerawoman s'adapte. Elle tourne autour de Pierrick et Marine, un jeune couple de Bruz (Ille-et-Vilaine), adossés au conteneurs des métaux : "_Au début, vous êtes hors-champs, regardez bien Christoph_e". Le comédien breton Christophe Lecheviller est aussi de la partie, pour mettre à l'aise ces acteurs en herbe.

Pierrick et Marine ont passés un casting à la fin décembre 2016 et ont été sélectionnés avec huit familles de la métropole : "on est curieux de voir comment ça se passe", explique Pierrick, grand gaillard au crâne rasé, "je n'ai jamais fait ça, c'est sympa". Le couple espère aussi sortir de ce tournage avec de meilleurs habitudes : "on est sensibilisés au problème du tri, mais on fait quand même des erreurs, admet Marine, on n'est pas toujours de très bons élèves".

Huit familles de la métropole ont été sélectionnées pour jouer dans la mini-série © Radio France - Théo Hetsch

C'est pour corriger -tout en rigolant- ces petites erreurs que la métropole de Rennes a lancé cette mini-série. Car mettre les pots de yaourt dans le bac jaune ou le verre dans les déchets ménagers, cela arrive à beaucoup de monde. Sauf que pour une erreur de tri, la tonne de déchets est deux fois plus chère à recycler. Alors derrière les blagues, il y a aussi un message.

Pénélope Leroux-Alessio est responsable du pôle déchets à la métropole de Rennes : "on a environ 15% d'emballages qui sont mis dans le bac jaune, alors qu'ils auraient dû aller dans les ordures ménagères", explique-t-elle, "du coup, ces déchets partent au centre de tri, ne peuvent pas être traités et sont ramenés à l'usine d'incinération". Un surcoût économique et environnement pas négligeable.

Lorsqu'on se trompe de bac de tri, la tonne de déchet est deux fois plus chère à traiter pour la métropole © Radio France - Théo Hetsch

Le premier épisode de cette série, tourné à la déchetterie de Bruz, sortira à la fin février, sur TV Rennes et sur les réseaux sociaux de la métropole. Chaque épisode durera environ trois minutes et permettra de suivre les familles chez eux, en plein tri, et de faire le point sur les bonnes et les moins bonnes pratiques. Il y aura un épisode par mois.