Une simple photo provoque la cohue dans le massif de la Sainte Baume

Nans-les-Pins, France

Depuis deux week-ends déjà, des centaines de personnes affluent à Nans-les-Pins pour aller voir les cascades et les sources de l'Huveaune. Un site de toute beauté qu'ils ont découvert grâce à de très belles images publiées sur la page Facebook d'un photographe amateur marseillais suivie par 150.000 internautes. Résultat : 200 à 300 voitures garées sur le bas côté, des détritus laissés sur place et des chemins encombrés. "J'avais jamais vu ça, confie Pierrette Lopez, la maire de Nans. On a évalué à 300 le nombre de véhicules le long de la route. Les gens partent ensuite à pied et il y avait plus de mille personnes qui cherchaient le chemin dans la forêt."

Un succès qui ne plait pas aux riverains : "C'était très sale quand ils sont partis, raconte un habitant sur la route de la Sainte Baume. Il y avait des détritus partout. Et certains se sont garés dans le champ. C'est pas très correct".

Un photographe suivi par 150.000 internautes

C'est une série d'images sur Facebook qui a déclenché cette hystérie pour les sources de l'Huveaune. Elles ont été prises au début du mois de mars par un photographe amateur. "Je m'attendais pas à ça du tout, confie Lionel Duval. Moi je montre simplement la beauté de notre région. Mais je n'ai jamais incité à aller voir ce coin de paradis. Je ne ne suis pas responsable de l'incivilité des gens." La page Facebook de ce photographe amateur est suivie par 150.000 personnes.

Des gardes à partir de cet été

Pour les prochains week-ends, la municipalité de Nans-les pins demande à la sous-préfecture d'assurer le maintien de l'ordre et d'envoyer des gendarmes. Un rendez-vous est déjà fixé avec le sous-préfet ce mercredi matin. Le parc naturel régional de la Sainte Baume a prévu de déployer six gardes à partir du 15 juin. "Évitez de venir pour le moment, demande la maire Pierrette Lopez. C'est mieux de venir en semaine. Vous profiterez davantage de la ballade."