Pour lutter contre l'arrivée, chaque année, d'algues vertes sur la commune de l'île de Ré de La Flotte, la préfecture de La Rochelle a organisé mercredi une réunion sur le sujet. Les algues seront désormais compostées et détruites dans un centre de traitement.

La Flotte, France

Tous les ans, la même chose. Sur l'île de Ré, la commune de La Flotte subit chaque année l'arrivée massive d'algues vertes. Nauséabondes et toxiques, elles empoisonnent la vie des riverains et des vacanciers. "Avec les vents porteurs, l'odeur est insoutenable, même à l'intérieur", explique Yves, dont la résidence secondaire est située juste en face de la mer. C'est aussi en face de chez lui que les pelleteuses entreposent les algues évacuées de la plage. Une odeur d’œufs pourris qui arrivent jusqu'aux restaurants du port, et rebute certains clients à venir s’attabler.

Sur la plage de l'Arnérault les algues ont été enlevées et déposées quelques centaines de mètres plus loin, au niveau de la Pointes des Barres. Seul reste sur la plage les traces des pelleteuses qui les ont évacuées. Et Un seul petit tas d'algues d'un mètre de haut. Mais lorsqu'on s'en approche, une forte odeur s'en dégage encore.

En plus de l'odeur, les algues vertes sont aussi fortement toxiques pour la faune et même pour l'homme. Lorsqu'elles s'échouent sur le sable, celles-ci fermentent et se mettent à dégager de l’hydrogène sulfuré (H2S) extrêmement dangereux "même à très faible dose", rappelle Pierre Le Gall, secrétaire général de l'association Ré nature environnement, qui, depuis des années dénonce la gestion désastreuses des tas d'algues par la Commune.

C'est dans l'optique de trouver une solution pérenne et respectueuse de l'environnement qu'une réunion a eu lieu mercredi après-midi à la Préfecture de La Rochelle. Léon Gendre, maire de La Flotte, Lionel Quillet, président de la communauté de communes de l’île de Ré et Pierre Emmanuel Portheret, secrétaire général de la Préfecture de Charente-Maritime son donc tombés d'accord. Les algues seront désormais transportées dans un centre de traitement qui les compostera pour ensuite les détruire. Reste à trouver l'entreprise en question. En attendant, les algues vertes seront acheminées à l'écart de la plage.