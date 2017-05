Bordeaux : gagnez vos places de spectacles ou des bons d'achat en recyclant vos bouteilles en plastique

C'est l'idée de Yoyo, une start-up qui vient d'être lancée sur Bordeaux après une phase d'expérimentation. Elle incite au recyclage en offrant des récompenses aux habitants qui trient leurs bouteilles en plastique.

Après une phase d'expérimentation lancée en décembre 2016, Yoyo est aujourd'hui installée en centre-ville de Bordeaux et aux Aubiers. Son but : doubler le taux du recyclage de plastique en ville. Elle incite les habitants à trier en faisant gagner des récompenses, comme des bons d'achats dans des supermarchés, des places pour le spectacle du mentaliste Messmer à Bordeaux ou des entrées gratuites à Cap Sciences.

125 points par sac

Après s'être inscrit sur le site Yoyo, "on vous propose de rencontrer un coach" explique Eric Brac de La Perrière, le fondateur de l'entreprise. Par coach, il entend des commerçants, des gardiens d'immeuble, ou des hôtels qui sont partenaires et qui vont donner des sacs oranges à remplir. Le "trieur" remplit au fur et à mesure ce sac avec ses bouteilles en plastique transparentes. "Quand le sac est plein on le ramène au coach, qui l'enregistre et crédite 125 points sur votre compte Yoyo" ajoute Eric Brac de La Perrière. "J'amène mon sac à un commerce voisin environ une fois par semaine, raconte Nadine qui habite en résidence dans le quartier de la Bastide. Ça peut être des bouteilles d'huile, de vinaigre, de soda.... le tout c'est qu'elle soient transparentes."

Du plastique recyclé en circuit court

Après avoir été récoltées, les bouteilles sont amenées chez Véolia qui les stocke, puis dans une usine de recyclage du secteur de Bayonne. "Ça réduit les intermédiaires donc on recycle plus" affirme Eric Brac de La Perrière. Dans deux semaines, la start-up sera présente sur l'éco-quartier Ginko. Elle est aussi en discussion avec les Girondins de Bordeaux pour faire gagner aux "trieurs" des places au Matmut Atlantique.