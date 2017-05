Une tornade a traversé dimanche la commune de Buxeuil, dans l'Indre

Une tornade de faible intensité a balayé dimanche après-midi le jardin d'un particulier sur la commune de Buxeuil, dans l'Indre, sans faire de blessés, mais occasionnant quelques dégâts matériels.

Les dégâts sont encore visibles dans le jardin. "J'étais dans la chambre, j'ai entendu un bruit très sourd venir de la forêt et quand je suis arrivé à la fenêtre j'ai vu la cabane s'envoler", raconte Alain, le propriétaire des lieux, encore sous le choc. "J'ai eu très peur, ça fait une drôle d'impression... je n'en ai pas dormi de la nuit". La cabane a été soulevée du sol, elle a tourbillonné sur elle-même et a été projetée dans un champ voisin.

Un cône noir s'est déplacé sur environ 600 mètres avec un bruit d'aspirateur"

La tornade est partie du bois situé juste à côté. © Radio France - Jonathan Landais

Près du jardin, un chêne a eu la cime décapitée. Une centaine de mètres plus bas, près du stade de football, des peupliers aussi ont été soufflés. "Les branches ont été retrouvées tête bêche, des pieds d'orge ont été retrouvés écrasés, éparpillés dans des directions différentes, c'est un élément caractéristique des tornades", explique Olivier Renard, Président de l'Association Météo Centre basée à Saint-Maur (84 adhérents). Il s'est rendu à Buxeuil lundi pour faire le diagnostic.

Suite à l'étude de terrain, une #tornade d’intensité (EF0) a touché Buxeuil (36), le 30 avril à 15h45 Plus d'infos : https://t.co/oB3bp8T2PX pic.twitter.com/deikhvq8js — Asso Météo Centre (@AssoMeteoCentre) May 2, 2017

"Grâce aux archives d'impacts de foudre, on sait qu'il y avait à peu près dimanche après-midi une vingtaine d'impacts de foudre sur la zone de Buxeuil. Le radar précipitations montre aussi qu'il y a eu une zone orageuse sur le secteur avec des précipitations allant jusqu'à des intensités de 150 à 200 mm par heure, or une tornade ne peut survenir qu'en zone orageuse", explique le spécialiste.

Le nord de l'Indre davantage concerné ?

Tornade de Liniez en mai 2016, vue depuis Levroux. - ©AssoMétéoCentre

Ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit dans le nord du département. En 2014 à Levroux, une tornade avait détruit les silots d'Axéréal. Fin mai 2016, à Liniez, une mini-tornade avait balayé un champ de colza et d'orge sur environ 200 mètres. "Mais si on regarde nos bases de données, on retrouve des phénomènes similaires à Buzançais, Veuil ou Valençay, mais aussi à Tranzault et Montierchaume".

Comment expliquer que la champagne berrichonne soit davantage impactée ? "Pour qu'une tornade se forme, il faut quand même une zone relativement plate, pas trop boisée, sans trop de relief (...) en Champagne berrichonne, il n'y a pas véritablement de relief qui pourrait bloquer les arrivées d'air, on a peut-être une humidité au sol qui est plus importante, parfois on voit même que l'autoroute A 20 bloque les orages et ils restent sur la partie ouest (...) c'est dû au climat régional, je dirais même à un micro-climat sur le département".

L'assurance refuse de rembourser

Pour le couple de Buxeuil, le préjudice matériel s'élève à environ 400 euros, une somme correspondant à l'abris de jardin métallique détruit, ainsi qu'au matériel endommagé à l'intérieur : une tondeuse et un motoculteur. "Je suis en colère car mon assureur (MMA) refuse de nous rembourser (...) pour que l'on puisse être indemnisés, le matériel aurait dû se trouver dans le garage à l'intérieur de la maison et non pas dans l'abris de jardin, ça vaut bien la peine d'être couvert" s'agace Martine. Le couple habite à Buxueil depuis 16 ans, il n'avait jamais connu un tel phénomène.