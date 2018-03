Elle surplombe déjà le Rhin dans l'est strasbourgeois, juste en face de Kehl, en Allemagne. Une tour de onze étages entièrement réalisée en bois, cage d’ascenseur comprise, accueillera bientôt ses premiers habitants.

Strasbourg, France

C’est une première en France: une tour de onze étages en bois. Elle fait partie d'un nouvel écoquartier, un îlot de bâtiments bâtis en grande partie en bois est en construction dans le quartier du Port du Rhin, à Strasbourg, autour de la place de l'Hippodrome, près du jardin des Deux Rives. Pour les visiteurs venus d'Allemagne, elle marque quasiment l'entrée sur le territoire français, une fois le fleuve franchi.

Un nouveau quartier est en train de naître au bord du Rhin © Radio France - Corinne Fugler

La tour domine déjà ce nouveau quartier initié par la ville de Strasbourg, l'Eurométropole et la commune voisine de Kehl, en Allemagne, quartier qui est en train d'émerger au bord du Rhin, dans le cadre du projet ÉcoCités "Métropole des deux Rives". Ce nouveau quartier devrait accueillir 50.000 habitants supplémentaires d'ici vingt ans.

Une belle promotion pour la filière bois - Véronique Petitprez / Eurométropole

La nouvelle tour fait partie d'un îlot de 400 logements, constitué de plusieurs immeubles de six à onze étages, sobres en énergie. Elle utilise au maximum les matériaux à base de bois, en particulier pour la structure de cet ensemble résidentiel qui se veut écologique.

Du bois à tous les étages

Pour le socle de cet ensemble et pour son rez-de-chaussée, les architectes ont choisi le béton armé, mais les murs porteurs et les façades sont en panneaux bois contrecollés. Enfin, les façades des derniers niveaux sont en ossature bois. Même la cage d'ascenseur est en bois. Pour l'aménagement des appartements, les promoteurs ont prévu un dispositif de poteaux et de poutres en bois lamellé collé, ainsi que des planchers en panneaux de bois contrecollés.

Un immeuble en bois qui n'est pas particulièrement vulnérable au feu © Radio France - Corinne Fugler

Les premiers occupants s'installeront l'an prochain. Le chantier est porté par différents promoteurs, comme Nouveaux Logis de l'Est, Pierres et Territoires de France, Nouvel Habitat ou encore le groupe Bouygues, pour les lots destinés à des propriétaires privés. La tour de onze étages, elle, est une réalisation de Bouygues immobilier, avec le cabinet KOZ architectes. Avec ses annexes, elle comptera 146 logements et 830 m² de commerces au rez-de-chaussée. Elle accueillera ses premiers occupants l'an prochain.

Soutenir la filière bois

Ces différents projets immobiliers strasbourgeois sont aussi une belle vitrine pour les professions liées au bois. Dans le Grand Est, la filière forêt-bois compte 55.000 emplois pour près de 10.000 établissements. Pour ce qui concerne les maisons individuelles, le bois se taille également un beau succès. 20% des propriétaires choisissent ce matériau dans la région, c'est le double de la moyenne nationale.