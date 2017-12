Biarritz, France

Pragma Industries va, sans aucun doute, passer de bonnes fêtes de fin d'année. La TPE basée à Biarritz, spécialisée dans les piles à hydrogène, rencontre le succès avec son vélo à hydrogène. Ce lundi, les agglomérations de St-Lô et de Cherbourg (Manche) ont mis en circulation vingt de ces vélos, une première mondiale d'après l'entreprise. Chambéry ainsi que l'agglomération Pays basque vont également être livrées prochainement.

Après un prototype lancé il y a deux ans, Pragma Industrie va donc écouler la centaine de vélos de série produits cette année. "On espère 200 à 250 ventes pour l'année prochaine, toujours à destination des collectivités" ambitionne Pierre Forte, co-fondateur de Pragma Industries avec Rémi Succoja.

"Une pile à hydrogène, ça fonctionne comme un moteur à essence. Elle va convertir l'hydrogène en électricité et cet hydrogène est stocké dans un réservoir à part, sur le cadre du vélo, dans ce qui ressemble à une bouteille de plongée" explique Pierre Forte. "Ce que l'on recharge, ce n'est donc pas la pile mais le réservoir à hydrogène. Et ça, ç_a se remplit en un temps très court, environ 1-2 minutes_, alors qu'une batterie classique se charge en trois, quatre heures."

Plus besoin de lithium

Le grand intérêt de ce nouveau système, c'est qu'il se passe d'énergie fossile contrairement aux batteries "classiques" — les extractions du lithium et du cobalt étant très polluantes — et que l'hydrogène est une ressource quasiment inépuisable sur terre (elle est notamment présente dans l'eau, H2O).

Le vélo pèse 25 kg - Pragma Industries

La seule contrainte étant d'avoir des bornes de recharge. Pragma Industries travaille sur ce point-là et envisage, dans le but de conquérir le grand public, un système de recharge à même le vélo : _"_Demain, ce qu'on va pouvoir proposer, c'est un vélo qui fabrique l'hydrogène directement à l'intérieur du cadre, par réaction chimique entre une poudre et de l'eau. Quand on mélange les deux, ça casse les molécules d'eau et libère l'hydrogène" détaille Pierre Forte. Il suffira, pour faire simple, de glisser une capsule de poudre dans le cadre dès que l'autonomie de 100 km sera épuisée. Pour ce projet, l'entreprise a lancé une campagne de financement participatif, qui s'est avérée fructueuse. "On a reçu plus de 800 000 euros en six semaines alors qu'on demandait "seulement" 300 000 au départ !" s'étonne le co-fondateur. Avec son associé, il espère produire ces vélos à destination du grand public dès 2020, avec un prix inférieur à 4 000 euros.