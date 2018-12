Une quarantaine de Loirétains participent à une Clean Walk pour nettoyer les rues d'Orléans

Orléans, France

Mégots de cigarettes, morceaux de plastique ou de verre, les rues d'Orléans et les quais de la Loire sont bien souvent loin d'être propres. Pour agir et nettoyer la ville loirétaine, un groupe de jeunes a décidé d'organiser une "Clean Walk" ce samedi 22 décembre pour aller directement ramasser les déchets qui se trouvent au sol et les jeter à la poubelle.

Dès 10 heures du matin et jusqu'à 17 heures, une vingtaine de participants bénévoles munis de sacs en plastique ont participé à l'opération, répondant à un appel sur Facebook. Une initiative écologique qui se répand partout dans le monde et qui devient de plus en plus populaire, notamment grâce aux réseaux sociaux.

Vous aussi vous trouvez les bords de Loire sales ? Une « Clean Walk » est organisée toute la journée pour nettoyer Orléans et jeter les déchets qui se trouvent au sol. Déjà une vingtaine de bénévoles sont à l’œuvre depuis ce matin ! pic.twitter.com/f1hSBjdqDo — France Bleu Orleans (@FBOrleans) December 22, 2018

"En cette période de Noël, c'est surtout une volonté de sensibiliser et de montrer aux gens que si on se retrouve pour ramasser les déchets, eux peuvent ramasser leurs propres déchets pour éviter que d'autres gens passent derrière", explique Ilyasse Rakini, étudiant en troisième année de droit à Orléans et initiateur de la Clean Walk loirétaine.

"On ne peut pas ne pas voir la pollution de notre ville et il est donc indispensable d'agir à notre échelle." Ilyasse Rakini

Au total, une quarantaine de bénévoles sont venus participer à l'opération. Mais la mauvaise surprise prévue était au rendez-vous :"On ne pensait pas que les bords de la Loire étaient si pollués", s'exclame Océane, 19 ans.

Il est cependant hors de question pour les jeunes écologistes de baisser les bras pour autant. Certains prévoient déjà une nouvelle opération nettoyage après les vacances scolaires.