Une vague de grand froid attendue en fin de semaine sur l'est de la France

L'air va nettement se rafraîchir cette fin de semaine sur l'est de la France. Les températures pourraient descendre jusqu'à -10, voire -15°C localement vendredi et samedi selon Météo France. Avant un radoucissement à partir de dimanche.

Le froid va nettement se faire sentir cette fin de semaine sur les régions de l'est de la France, en raison "d'une puissante descente d'air froid en provenance de Scandinavie à partir de jeudi 5 janvier", explique Météo France ce mercredi 4 janvier. Vendredi et samedi, les gelées devraient être généralisées et fortes, par exemple en plaine d'Alsace où les températures pourraient descendre jusqu'à -10, voire -15°C localement.

Températures négatives sur une grande partie de la France vendredi matin

Même s'il ne fera pas aussi froid que dans l'est, les températures seront négatives presque partout en France vendredi matin, selon les prévisions de Météo France : -2°C à Paris, -2°C à Bordeaux, -2°C aussi à Montpellier, -3°C à Lyon et -6°C à Clermont-Ferrand. Un radoucissement est toutefois prévu à partir de dimanche.

Des mois de janvier bien plus rigoureux... avec plus de 30 cm de neige à Nice

Météo France précise que ce phénomène de descentes d'air froid depuis la Scandinavie n'est pas exceptionnel en hiver, et que la France connaît régulièrement des mois de janvier rigoureux. Avec parfois des pics de froid plus intenses que celui attendu cette fin de semaine. En janvier 1985 par exemple, une vague de froid touche tout le pays du 3 au 18 janvier. Météo France rappelle que cet hiver-là, "la neige se maintient au sol avec des cumuls importants, y compris dans les zones habituellement épargnées". À Nice, il était tombé 38 cm de neige !