Une vague de très forte chaleur en Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne, France

L'été est à peine arrivé, mais la canicule s'apprête déjà à s'abattre sur tout le pays. 95% de la France est concernée avec des températures qui vont atteindre 35°C sur la plupart des départements, et 40°C par endroits.

La Champagne-Ardenne est particulièrement concernée

36°et même jusqu'à 38, voire 39 degrés : Météo France prévoit une période de fortes chaleurs dans les prochains jours pour la Marne, les Ardennes et les départements voisins. Mais surtout ce qui inquiètent ce sont les températures attendues la nuit : elles ne devraient pas descendre en-dessous de 17° et même 22° par endroit.

On va suffoquer, "le rafraîchissement nocturne sera faible," explique Thierry Beaudenon, prévisionniste de Météo France à Reims, "dès dimanche, l'épisode de chaleur va s'installer et lundi, les températures maximales atteindront de 30° au nord des Ardennes à 35° au sud de la Champagne-Ardenne." Mais c'est surtout après que le temps va devenir irrespirable. "Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, la chaleur va s'accentuer et on pourra parler de canicule," ajoute le météorologue, "de 34 à 38° dans les Ardennes et de 37 à 39° dans la Marne, l'Aube et la Haute-Marne. Cela deviendra pénible à vivre d'autant plus que jeudi et vendredi, les vents seront faibles. Ce qui devrait provoquer des pics de pollution de l'air par de l'ozone."

Grande prudence recommandée

Chacun est appelé à la plus grande vigilance, avec un avertissement particulier aux personnes âgées, aux personnes atteintes de maladies chroniques, et aux bébés ou jeunes enfants. "Dans tous les cas, les bons réflexes s'appliquent toujours, on évite d'aller faire du sport en plein soleil, de rester, même, en plein soleil, on isole sa maison, on ne boit pas d'alcool. Ce sont des règles de bons sens qui s'appliquent à toute la population, rappelle la cellule de veille et d'alerte à l'Agence Régionale de Santé.

Nous sommes en fin de période scolaire, de nombreuses sorties sont organisées par les écoles, des kermesses aussi, des rencontres sportives entre enfants, il faut donc être très vigilant - Thierry Beaudenon, Météo France

Coup de chaleur, déshydratation, les risques sont importants."Des risques existent pour la santé lorsque trois conditions sont réunies : il fait très chaud, la température ne descend pas, ou très peu, pendant la nuit, et quand cette situation dure plusieurs jours," explique le prévisionniste de Météo France, "et ce sera le cas," ajoute-t-il, "par endroit, on ne descendra pas sous les 22° la nuit, particulièrement jeudi et vendredi, où le manque de vent aggravera l'impression de chaleur en Champagne-Ardenne."

Les enfants sont particulièrement fragilisés en cas de forte chaleur. © Maxppp - Vanessa Meyer

Des épisodes de chaleur plus fréquents et plus intenses

"Dans le temps, on observait les périodes de grande chaleur la première quinzaine du mois d'août," rappelle Thierry Beaudenon, "et j'ai suffisamment d'expérience pour le certifier. Et maintenant, des pics de canicule pointent leur nez au début du mois de mai et au cours du mois de juin. Il faut se souvenir de la petite canicule qu'on a eu en juin, il y a deux ans en 2017 en Champagne-Ardenne."

Faut-il y voir les signes du changement climatique ? "Incontestablement, c'est difficile de le nier !" explique notre prévisionniste de Météo France, "le réchauffement climatique est sans équivoque, on le voit en Champagne avec par exemple la date des vendanges qui est toujours plus précoce. Mais en fait, les vaques de chaleur sont en nette augmentation depuis 1947, leur fréquence et surtout leur intensité devrait doubler à l'horizon 2050. C'est très proche ... Jusqu'à présent, la canicule qui fait référence est celle de 2003 mais d'autres pourraient suivre."