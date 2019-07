La vignette Crit'Air dans l'agglomération de Nancy en place début 2020 ?

Nancy, France

La mise en place de la vignette Crit'air, annoncée depuis plusieurs mois, pourrait être finalement en place dans la Métropole du Grand Nancy "dès le 1er janvier 2020". La date figure dans une délibération qui sera discutée ce vendredi 12 juillet lors d'un conseil de Métropole du Grand Nancy.

La vignette Crit'air, est un certificat qualité de l'air, un autocollant de couleur à coller sur votre véhicule, qui indique sa classe environnementale en fonction des émissions de polluants atmosphériques. Le site service-public.fr précise que "la vignette est obligatoire pour circuler dans une zone à circulation restreinte décidée par une collectivité. Elle permet également de circuler en cas de pic de pollution, lorsque le préfet décide de mettre en œuvre la circulation différenciée." La vignette s'achète en ligne au prix de 3,62euros.

Les élus vont demander au préfet une consultation du public élargie

Les élus du Grand Nancy doivent voter ce vendredi pour que le président sollicite le préfet de Meurthe-et-Moselle pour la mise en place du dispositif, pour lui demander encore "l'élargissement d'une consultation du public à deux mois", enfin "inviter les intercommunalités du bassin de vie, le Sillon lorrain, la Multipole, les quatre conseils départementaux de Lorraine et la Région grand Est à participer à cette consultation citoyenne".

La Métropole explique avoir un "rôle déterminant à jouer pour la reconquête de la qualité de l'air des habitants" et "la circulation différenciée lors des pics de pollution, qui s'appuie sur les certificats "vignettes Crit'Air", propose une avancée très concrète dans l'ambition territoriale sur le sujet" peut-on lire dans la délibération.

Des modalités d'application désormais déterminées

Ce dispositif est une "mesure d'urgence encadrée par un arrêté préfectoral" précise la délibération. En 2018, des groupes de travail ont établi un certain nombre de modalités : " la circulation différenciée s'appliquera sur tous les axes de circulation de la Métropole sauf l'A31, l'A33 et l'A330 au sud de l'échangeur A33/A330. Seuls les véhicules équipés de certificats Crit'Air 0,1 2 ou 3 seront autorisés à rouler lors de la mise en place d'une circulation différenciée à partir du 3ème jour de la procédure d'alerte. Soit en moyenne environ deux jours par an", précise-t-on encore.

La consultation du public pourrait débuter en octobre prochain. Des élus pourraient organiser des réunions publiques. Dans la délibération présentée ce vendredi, il est évoqué une signature de l'arrêté préfectoral fin 2019 pour une mise en œuvre effective dès le 1er janvier 2020.