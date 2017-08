PHOTOS - Une ville du Roussillon envahie par des millions d’insectes

Victimes d’une invasion d’insectes rampants, les habitants d’un quartier de Théza (Pyrénées-Orientales) doivent vivre cloitrés dans leurs maisons depuis plusieurs jours.

Un scénario digne d'un film d'horreur : depuis quelques jours, les habitants d'un quartier de Théza, au sud de Perpignan, sont envahis par des millions de petits insectes rampants.

De la taille d’une puce, les insectes sont tellement nombreux qu'ils recouvrent entièrement les sols et les murs, et qu'ils s'infiltrent partout. Les habitants sont obligés de se calfeutrer chez eux et n'osent plus sortir.

"C’est infernal ! ", se lamente Chantal Raventos, qui passe la journée à les pourchasser dans sa maison avec une pelle et une balayette.

"Les murs en sont noirs. Il y en a même dans le lit"

"On se sent prisonnier ", confirme Cédric, qui habite rue des Ormes. "Impossible de sortir dans le jardin ou de manger sur la terrasse ."

Certains habitants vont jusqu’à fuir la commune pendant la journée, comme Antoinette : "Nous sommes partis chez mon frère à Canet, car nous n’en pouvons plus de ces bestioles."

Une terrasse recouverte d'insectes rampanats, à Théza © Radio France - François DAVID

Les insectes semblent provenir d'un champ à proximité, laissé en jachère par un agriculteur.

Interpellée par de nombreux habitants, la mairie a alerté les autorités compétentes. Un technicien de la Fédération de défense contre les organismes nuisibles (la Fredon) est attendu ce jeudi matin à 9 heures sur la commune. L'objectif est d'identifier cet insecte. Et de trouver le moyen de stopper l'invasion.