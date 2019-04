Pour la deuxième fois, l'association des étudiants en droit et la ville de Nîmes ont organisé une "clean walk" ce samedi 13 avril. Une vingtaine d'étudiants et de lycéens ont ramassé des déchets sur l'avenue Jean Jaurès.

Les étudiants et les lycéens ont ramassé de nombreux mégots de cigarettes pendant la "clean walk"

Nîmes, France

Une vingtaine d'étudiants et de lycéens ont nettoyé l'avenue Jean Jaurès à Nîmes ce samedi 13 avril lors de la "clean walk" organisée par l'association des étudiants en droit et la Ville. Munis de gants, de sacs poubelles et de pinces, ils ont ramassé les déchets du lycée Ernest Hemingway aux Jardins de la Fontaine.

🌍🌍Nettoyage de printemps sur l'avenue Jean-Jaurès à Nîmes ! Etudiants et lycéens participent à la clean walk: ils ramassent les canettes, les mégots de cigarettes et les paquets de gâteaux dans les bosquets. pic.twitter.com/5MK1KK3GFt — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) April 13, 2019

Des mégots de cigarettes par centaines

Dans leurs sacs, les participants ont mis des vieilles canettes, des paquets de gâteaux, des mouchoirs, des bouts de plastique, mais aussi des centaines de mégots de cigarette: "Il y en a vraiment partout, c'est dégouttant !", s'exclame Margaux, une lycéenne.

De son côté Marie refuse de pointer du doigts les fumeurs et préfère sensibiliser: "Il y en a qui ont bien intégré qu'on ne jette pas les déchets par terre, d'autres pas du tout. Nous sommes là pour faire prendre conscience aux gens que certaines habitudes sont mauvaises pour l'environnement", explique cette étudiante de classe préparatoire.

Pour aller jusqu'au bout dans leur démarche, ces jeunes ont tenu à ce que tous les déchets qu'ils ont ramassé soient recyclés dans la mesure du possible.