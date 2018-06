Puy-de-Dôme, France

La délégation puydômoise emmenée par le président du département, Jean-Yves Gouttebel, est arrivée vendredi à Barheïn, bien décidée à rentrer avec le patrimoine mondial de l'humanité dans ses valises. Le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, composé de 21 pays, est réuni jusqu'au 4 juillet pour se prononcer sur les candidatures émanant du monde entier. La Chaîne des Puys - Faille de Limagne en est à son 3e essai.

Une inscription au patrimoine mondial de l'Unesco bien partie

Cette fois, les porteurs de la candidature sont confiants. Le 28 mai dernier, l’Union internationale pour la conservation de la nature a enfin rendu un avis favorable. La Chaine des Puys-Faille de Limagne et son alignement de 80 volcans qui s’étend sur près de 32 km de long et 4 km de large "illustre de manière exceptionnelle les processus et caractéristiques de la rupture continentale, un phénomène fondamental de l’histoire de la Terre ", a expliqué l’UICN. Contrairement aux deux fois précédentes, elle recommande le dossier de la Chaîne des Puys. C'est donc très bien engagé, car jamais l'Unesco n'est allée à l'encontre d'un avis positif émis par l'UICN.

L'UICN vient de rendre un avis favorable pour l'inscription de la Chaîne des Puys sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre candidature sera examinée entre le 24 juin et le 4 juillet lors du prochain Comité du patrimoine mondial. Restons mobilisés 😃 pic.twitter.com/VBQ96aWi91 — Chaine des Puys (@chainedespuys) May 28, 2018

Une décision le 1er ou le 2 juillet

Cela fait dix ans que le Puy-de-Dôme s'est lancé dans cette aventure. Cette fois, le conseil départemental a retravaillé totalement son dossier pour mieux correspondre aux demandes des experts. La décision finale est attendue ce dimanche mais plus vraisemblablement lundi. En cas d'inscription du site auvergnat, ce serait le premier site naturel classé par l'UNESCO en France métropolitaine après le golf de Porto en Corse, le lagon de Nouvelle-Calédonie et les pitons et cirques de la Réunion.

En janvier dernier, Emmanuel Macron était monté au Puy-de-Dôme en train pour soutenir la candidature de la Chaîne des Puys-Faille de Limagne à l'Unesco. Il avait martelé que "l'Etat français ferait tout pour que la candidature de la Chaîne-des-Puys l'emporte".

La Chaîne des Puys © Visactu