Unesco : une nouvelle candidature pour la Chaîne des Puys - faille de Limagne

Le département du Puy-de-Dôme a présenté ce mardi l'acte III de la candidature d'inscription de nos volcans au patrimoine mondial de l'humanité. En présence de l'ambassadeur délégué permanent de la France auprès de l'Unesco.

Les Auvergnats ont de la suite dans les idées et ne lâchent pas facilement l'affaire. Le président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Gouttebel, a relancé mardi à Clermont-Ferrand la candidature de la Chaîne des Puys - faille de Limagne en vue d'une inscription au patrimoine mondial de l'Humanité. A ses côtés, un soutien de poids. Laurent Stéfanini, l'ambassadeur délégué permanent de la France auprès de l'Unesco. Ce dernier a confirmé qu'il rencontrerait très prochainement la ministre de l'écologie Ségolène Royal pour faire le point sur le dossier auvergnat.

présentation de la nouvelle candidature Unesco © Radio France - claudie hamon

La candidature puydômoise avait été retoquée à la mi-juillet à Istanbul en Turquie. Les 21 pays membres du comité avaient décidé majoritairement de renvoyer le dossier en précisant qu'il faudra prouver "la valeur universelle exceptionnelle". Une réserve qui n'avait fait qu'appuyer l'avis défavorable émis par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. En mai 2016, l'UICN avait remis un rapport très critique sur la candidature de la chaîne des Puys. Un avis consultatif qui présageait des divergences scientifiques exprimées sur le dossier à Istanbul.

09/16 : 3ème édition de Vols au-dessus d'un nid de volcans © Radio France - Valentine Letesse

L'intérêt scientifique fait débat

Mais après "l'échec" stambouliote, il était important d'adopter la positive attitude. Le renvoi du dossier "était la meilleure option possible, vu les réserves émises par l'ONG", selon la délégation auvergnate présente en Turquie. L’Unesco a demandé que la candidature soit réexaminée en collaboration avec l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature pour préciser les choses. Avec une obligation : accueillir une mission consultative pour déterminer le caractère exceptionnel de l’ensemble. Les Auvergnats se sont exécutés et ont répondu à toutes les doléances avant de déposer un dossier plus détaillé d'ici la fin de l'année 2017. Verdict lors du comité du patrimoine mondial au printemps 2018 dans une ville, dont le nom n'a pas encore été dévoilé...