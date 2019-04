Uranium : l'association Sources et rivières du Limousin privée d'aides de l'Etat

Bessines-sur-Gartempe, France

"C'est un peu grave, c'est une vraie question de démocratie environnementale". Antoine Gatet, permanent et juriste de Sources et rivières du Limousin, ne s'est pas rendu à la commission de suivi des anciens sites d'uranium d'Orano ce lundi à Bessines-sur-Gartempe. "Ce n'est pas un boycott, c'est que nous n'avons plus les moyens. Tout simplement" explique-t-il.

Comme d'autres associations environnementales du Limousin, SRL est victime des baisses de dotation de l'Etat au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. "Nous avons perdu une subvention annuelle de 5.000 euros. Pour une petite structure comme la nôtre, c'est beaucoup" ajoute Antoine Gatet.

SRL n'est pas un cas isolé. Limousin Nature Environnement est aussi concerné : "Même si cela n'a pas le même impact pour nous" réagit Michel Galliot, son président. "On assiste malgré tout à un désengagement de l'état concernant les associations qui font un travail d'intérêt général en nourrissant le débat démocratique. Cela interpelle. Nous faisons un travail d'information des citoyens, travail qui n'est plus reconnu. On en arrive à un point où on se pose la question : faut-il continuer à participer au débat institutionnel ?"

Durant cette commission, Orano a présenté les résultats de la surveillance environnementale liée à l'ancienne activité uranifère. Plusieurs projets de réhabilitation des sites ont été présenté avec l'installation de fermes photovoltaïques, notamment à Saint-Sornin-le-Lac où la mairie est propriétaire de parcelles, ou à Jouac, où Orano est prêt à mettre à disposition des terres.

