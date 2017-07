URGENT - Un feu de forêt dans un massif à la Bastidonne

Un feu parti du massif des "Trois frères" à la Bastidone (Vaucluse) a déjà parcouru 30 hectares de végétation alors que le mistral souffle en rafales à 90 km/h.

Un incendie s'est déclaré lundi en fin de matinée dans le massif des "Trois frères" dans la commune de la Bastidonne dans le sud du Vaucluse. Le feu a déjà parcouru une trentaine d'hectares et se situe à un kilomètre de la Durance.

"Nous sommes en train de réorienter notre dispositif pour aller prêter main forte à nos collègues du Vaucluse", indique le commandant Christian Médani du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Cet incendie a pris au milieu du massif et se dirige vers le pont de Mirabeau qui traverse la Durance et menace l'autoroute A51. Les Canadair sont en action.

Des renforts sont arrivés dès dimanche

Les massifs forestiers dans les Bouches-du-Rhône et le Var sont interdits d'accès en raison du risque très élevé d'incendie. Des renforts venus de sept départements de la France, soit 22 véhicules et 69 pompiers sont arrivés dimanche dans les Bouches-du-Rhône.