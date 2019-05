Corse, Sardaigne et Sicile fêtent le Mare Nostrum au Parc Galea

Deux jours de fête, c’est ce que vous offrent RCFM et la Rai les 11 et 12 mai au Parc Galea, à Tagliu Isulaccia. Au programme : animations, conférences, ateliers, concerts, et de nombreux invités dont Ségolène Royal et la philosophe, Barbara Cassin.