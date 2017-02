Vacances : ça se bouscule sur les terrasses à Andernos-les-Bains

Grand soleil pour ce premier week-end de vacances de février. Sur le Bassin d'Arcachon, jusqu'à 17 degrés en plein soleil ce dimanche... Et plus aucune place pour déjeuner en terrasse !

Les vacances ont démarré sous le soleil pour les Girondins ! Et pas que pour eux, puisque les écoliers de la zone B ont encore une semaine de répit. Sachez que tout le monde ne va pas au ski ! Non non : beaucoup préfèrent la chaleur... Encore mieux sur le Bassin d'Arcachon. Il y avait foule à Andernos-les-Bains ce dimanche. Il fallait se battre pour trouver une place pour déjeuner au soleil.

Les Vacances sur le Bassin d'Arcachon - Reportage