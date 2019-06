Vague de chaleur : conseils et infos pratiques

Si la canicule arrive sur la France, France Bleu vous accompagne avec des conseils et des informations pratiques pour traverser du mieux possible cette période un peu difficile.

Les bons conseils pour éviter le"coup de chaud"

Le "coup de chaud" peut entraîner des étourdissements voire des malaises. Pour éviter cela, il faut faire attention et respecter quelques règles. L'idéal est de boire et de manger suffisamment. Il faut également éviter de sortir aux heures les plus chaudes et ne pas faire trop d'efforts physiques.

Les erreurs à ne pas commettre

Si l'on peut penser que boire beaucoup d'eau et prendre des douches glacées sont des bonnes idées, cela n'est pas forcément le cas. Il faut faire attention, car dans ces chaudes conditions, trop de fraîcheur peut être dangereux pour la santé.

Comment protéger nos animaux de compagnie ?

Si la chaleur touche tout le monde, elle est aussi dure à vivre pour nos animaux de compagnie. Il existe quelques conseils pratiques pour que les chiens, chats et autres lapins puissent mieux vivre cette période de canicule.

Comment aider les animaux sauvages ?

Il n'y a pas que les animaux de compagnie qui souffrent lors des périodes de fortes chaleurs. Les animaux sauvages vivent mal la canicule. Il est possible de les aider en leur donnant à boire, mais attention à bien respecter certaines consignes.

Pourquoi respire-t-on mal quand il fait chaud ?

La canicule entraîne souvent la pollution à l'ozone. Ce mélange empêche de respirer normalement car quand il fait chaud, il faut dépenser plus d'énergie pour réguler la température de nos corps. De plus, la chaleur est souvent accompagnée de hautes pressions atmosphériques qui créent une couche d'air stagnant qui garde la pollution captive.

Quels sont les droits des salariés en cas de fortes chaleurs ?

En cas de canicule, le salarié a des droits qu'il ne connait pas forcément. Comment doit-il s'habiller ? A t-il le droit de partir du boulot dans certaines conditions ? Que prévoit le code du travail dans ces conditions exceptionnelles ?

