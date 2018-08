Les températures vont grimper en Dordogne à partir du vendredi 4 août et jusqu'au mardi 7 août, selon Météo France. Avec 21°C la nuit et jusqu'à 38°C le jour, la préfecture de la Dordogne rappelle les bons réflexes : s'hydrater, rester dans des endroits frais et éviter les efforts trop physiques.

Dordogne, France

Des températures en hausse en Dordogne à partir de vendredi 4 août. Le thermomètre va grimper jusqu'à 38°C en journée et la nuit ce sera un peu plus frais avec 21°C. Cette vague de chaleur va durer jusqu'à lundi 6 août. Vendredi, les températures oscilleront entre 33 et 38 degrés et descendront à 24 degrés dans la nuit. Samedi, la chaleur ne descendra pas : dans l'après-midi, la température atteindra 38 degrés à Terrasson ou encore 36 degrés à Ribérac.

Un véritable épisode de canicule

La préfecture de la Dordogne demande à tous d'adopter les bons réflexes : boire régulièrement, manger en quantité suffisante, évitez de sortir aux heures les plus chaudes et se rendre dans des lieux frais comme les musées, cinémas, bibliothèques. Il est aussi conseillé d'éviter les efforts trop physiques.

#MardiConseil En période de chaleur, la voiture peut devenir un piège dangereux. Les températures y grimpent très vite. Il faut éviter de séjourner dans une voiture fermée, non climatisée et exposée directement au soleil et bien entendu ne pas y laisser les enfants ou des animaux pic.twitter.com/H9pcX5WJtY — Préfet de Dordogne (@Prefet24) July 31, 2018

Peut-on parler d'une canicule ? Oui, selon Météo France, tous les critères sont réunis : les fortes chaleurs durent plusieurs jours, la température ne redescend pas en-dessous de 21 degrés la nuit (la limite pour la Dordogne, mais cela varie en fonction des départements) et pendant la journée, elle dépasse les 35 degrés. "Ces épisodes de fortes chaleurs sont plus longs, environ quatre à cinq jours en ce moment et ils sont aussi plus récurrents à cause du réchauffement climatique," explique Sandrine Lafont, prévisionniste à Météo France.

Ce mercredi, le département est encore en alerte jaune mais il passera très certainement en vigilance orange canicule jeudi ou vendredi.